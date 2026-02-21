Concert duo orgue et violon Roscoff

Concert duo orgue et violon

8 Rue Albert de Mun Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez découvrir le répertoire interprété par Blandine Piccinini, organiste titulaire de l’orgue de la Croix-Daurade à Toulouse, et Elzbethia Isnard, professeure de violon à Toulouse. Elles vous feront découvrir leurs instruments à travers des œuvres qui font dialoguer le discours musical. Les sonorités chaudes et douces de chacun créent pour vous différents décors. Vous entendrez des œuvres de Vivaldi, Reincken, Bach, Massenet, Haendel et Rheinberger. .

8 Rue Albert de Mun Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 13 10 73 10

