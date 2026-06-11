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Concert EVA JUNE Winch Pub Roscoff

Concert EVA JUNE Winch Pub Roscoff jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Winch Pub

Adresse : 3 Quai Parmentier

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Roscoff

Concert EVA JUNE

Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert EVA JUNE au Winch Pub.
Ambiance festive, Bonne musique et vue sur le port. Entrée libre, venez vibrer tout l’été!   .

Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 61 15 80 

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English :

L’événement Concert EVA JUNE Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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