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Balade contée Ploudalmézeau

Balade contée Ploudalmézeau mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Départ parking ouest plage de Tréompan

Ville : 29830 Ploudalmézeau

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Ploudalmézeau

Balade contée

Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Balade commentée du littoral de Tréompan à Porsguen et pique-nique sur l’île Carn. La préhistoire, les légendes, la faune (oiseaux, papillons), la haute couture. Circuit de 6 km illustré de nombreuses anecdotes, photos, plans.   .

Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42 

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

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