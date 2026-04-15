Balade contée Ploudalmézeau
Balade contée Ploudalmézeau mercredi 15 juillet 2026.
Ploudalmézeau
Balade contée
Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Balade commentée du littoral de Tréompan à Porsguen et pique-nique sur l’île Carn. La préhistoire, les légendes, la faune (oiseaux, papillons), la haute couture. Circuit de 6 km illustré de nombreuses anecdotes, photos, plans. .
Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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