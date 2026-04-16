Concours de châteaux de sable Ploudalmézeau
Concours de châteaux de sable Ploudalmézeau mardi 21 juillet 2026.
Ploudalmézeau
Concours de châteaux de sable
Plage de Tréompan Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Dragons, sirènes, châteaux enchantés… Laissez libre cours à votre imagination et venez construire votre chef-d’œuvre de sable ! Seul ou en équipe, tentez de remporter le prix du plus beau château fantastique ! .
Plage de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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