Ploudalmézeau

Concours de châteaux de sable

Plage de Tréompan Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Dragons, sirènes, châteaux enchantés… Laissez libre cours à votre imagination et venez construire votre chef-d’œuvre de sable ! Seul ou en équipe, tentez de remporter le prix du plus beau château fantastique ! .

Plage de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE