Pontenx-les-Forges

Balade contée

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Laissez-vous balader entre rivière et forêt et partez à la découverte des contes et légendes de la nature Landaise, de sa faune, de sa flore et de ses êtres mystérieux.

Réservation obligatoire sur Hello Asso les amis de Bouricos ou sur animationbouricos@gmail.com pour toutes informations

Rendez vous Maison d’accueil à coté de la boutique de Léon, munissez vous de votre preuve de réservation ! .

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine animationbouricos@gmail.com

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan