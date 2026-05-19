Pontenx-les-Forges

Découverte de la Faune Flore et Biodiversité

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Accompagné d’un animateur nature, vous serez invité à vous balader à la découverte de la biodiversité de ce milieu naturel sensible. Classé Natura 2000, l’ancien quartier de Bouricos est un site naturel humide typique des Landes, avec son airial, ses marais, ses rivières et sa forêt. .

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine animationbouricos@gmail.com

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English : Découverte de la Faune Flore et Biodiversité

L’événement Découverte de la Faune Flore et Biodiversité Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan