Balade contée pour les enfants Rue Neuve Tréhorenteuc

Balade contée pour les enfants

Rue Neuve Parking P1 Val sans retour Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

LindyLou, fée conteuse, vous emmène dans le fabuleux val sans retour. Elle vous conte, avec plaisir, de belles histoires du petit peuple et des habitants de la forêt. Des contes fantastiques et féeriques pour faire vagabonder l’imagination des enfants.

Cette balade est proposée spécialement pour les enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’au moins un adulte (place payante), avec LindyLou, membre de la Confrérie des Guides-conteurs de Brocéliande.

-> Balade de 1h30, RDV à 10h15, au Parking 1 du Val sans retour, à Tréhorenteuc

-> Accessible aux petites jambes et aux personnes à mobilité réduite (parcours adaptable d’au moins 400 m) ;

-> Réservation en ligne ou sur place dans la limite des places disponibles, règlement en espèces ou chèque.

-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.

-> Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt.

-> Les chiens en laisse sont autorisés. .

Rue Neuve Parking P1 Val sans retour Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

