Balade contée Saint-Dolay
Balade contée Saint-Dolay dimanche 14 juin 2026.
Saint-Dolay
Balade contée
Etang de Kernevy Saint-Dolay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La vie secrète des plantes, une balade contée pour découvrir les plantes médicinales de nos campagnes de manière poétique.
Dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature .
Etang de Kernevy Saint-Dolay 56130 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78
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English :
L’événement Balade contée Saint-Dolay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande