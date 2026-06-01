Saint-Dolay

Balade contée

Etang de Kernevy Saint-Dolay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La vie secrète des plantes, une balade contée pour découvrir les plantes médicinales de nos campagnes de manière poétique.

Dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature .

Etang de Kernevy Saint-Dolay 56130 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78

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English :

L’événement Balade contée Saint-Dolay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande