Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade contée Saint-Dolay

Balade contée Saint-Dolay dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Etang de Kernevy

Ville : 56130 Saint-Dolay

Département : Morbihan

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Dolay

Balade contée

Etang de Kernevy Saint-Dolay Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

La vie secrète des plantes, une balade contée pour découvrir les plantes médicinales de nos campagnes de manière poétique.
Dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature   .

Etang de Kernevy Saint-Dolay 56130 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Saint-Dolay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande