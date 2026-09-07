Balade contée sur le chemin d’Esparon, Bez-et-Esparon, Bez-et-Esparon

Informations pratiques

Balade contée sur le chemin d’Esparon Samedi 19 septembre, 17h00 Bez-et-Esparon Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Partez pour une balade contée sur le chemin d’Esparon et laissez-vous guider au fil des récits, entre patrimoine, paysages et imaginaire.

Bez-et-Esparon 30120 Bez-et-Esparon Bez-et-Esparon 30120 Gard Occitanie +33 6 22 67 52 82 http://www.facebook.com/lecturesalabelleetoile/ Visite de la commune de Bez-et-Esparon, L’église du 12ème siècle, le Pont du 17ème-18ème siècle, le Viaduc métallique. Repérage des anciens sites de filatures et bonneteries. Parking à l’entrée du village et sur la place de la Mairie

Partez pour une balade contée sur le chemin d’Esparon et laissez-vous guider au fil des récits, entre patrimoine, paysages et imaginaire.

©Fabienne Sartori