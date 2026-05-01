Balade contée sur l’Île de Chaillac Parking Chaillac-sur-Vienne
Balade contée sur l’Île de Chaillac Parking Chaillac-sur-Vienne dimanche 10 mai 2026.
Chaillac-sur-Vienne
Balade contée sur l’Île de Chaillac
Parking 2 Domaine de l’Ile Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Laissez-vous emporter par la magie des histoires !
Organisé par Les Compteurs en Chemin, partez pour une escapade poétique sur l’île Navière à Chaillac-sur-Vienne, où les contes se dévoilent au rythme de la promenade… Les Compteurs en Chemin vous invitent à une balade enchantée, à ciel ouvert, rythmée par des histoires contées pour petits et grands. Un moment suspendu, hors du temps, où la nature devient le plus beau des décors pour laisser libre cours à l’imaginaire.
À l’issue de cette déambulation pleine de merveilles, un goûter convivial vous sera offert parce qu’après les mots, place à la gourmandise !
Et si le cœur vous en dit, un chapeau circulera pour remercier les artistes.
Une sortie idéale en famille ou entre amis, à ne pas manquer ! .
Parking 2 Domaine de l’Ile Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 47 34 conteursenchemin@hotmail.com
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English : Balade contée sur l’Île de Chaillac
L’événement Balade contée sur l’Île de Chaillac Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin
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