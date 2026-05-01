Balade contée sur l’Île de Chaillac Parking Chaillac-sur-Vienne

Chaillac-sur-Vienne

Balade contée sur l’Île de Chaillac

Parking 2 Domaine de l’Ile Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Laissez-vous emporter par la magie des histoires !

Organisé par Les Compteurs en Chemin, partez pour une escapade poétique sur l’île Navière à Chaillac-sur-Vienne, où les contes se dévoilent au rythme de la promenade… Les Compteurs en Chemin vous invitent à une balade enchantée, à ciel ouvert, rythmée par des histoires contées pour petits et grands. Un moment suspendu, hors du temps, où la nature devient le plus beau des décors pour laisser libre cours à l’imaginaire.

À l’issue de cette déambulation pleine de merveilles, un goûter convivial vous sera offert parce qu’après les mots, place à la gourmandise !

Et si le cœur vous en dit, un chapeau circulera pour remercier les artistes.

Une sortie idéale en famille ou entre amis, à ne pas manquer ! .

Parking 2 Domaine de l’Ile Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 47 34 conteursenchemin@hotmail.com

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English : Balade contée sur l’Île de Chaillac

L’événement Balade contée sur l’Île de Chaillac Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin