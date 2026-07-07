BALADE CONTÉE parking P1 Vialas
lundi 24 août 2026 · parking P1 · Vialas
Informations pratiques
Vialas
BALADE CONTÉE
parking P1 La Planche Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature !
La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature ! .
parking P1 La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr
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English :
The Vialas Media Library and MDL48 invite you to join them for a storytelling walk full of poetry and nature!
L’événement BALADE CONTÉE Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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