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AGENDA · Vialas

BALADE CONTÉE parking P1 Vialas

lundi 24 août 2026 · parking P1 · Vialas

BALADE CONTÉE parking P1 Vialas

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
parking P1
Adresse
La Planche
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Vialas

BALADE CONTÉE

parking P1 La Planche Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature !
La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature !   .

parking P1 La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15  mediatheque@mairievialas.fr

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English :

The Vialas Media Library and MDL48 invite you to join them for a storytelling walk full of poetry and nature!

L’événement BALADE CONTÉE Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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