BALADE CONTÉE parking P1 Vialas

Informations pratiques

Vialas

BALADE CONTÉE

parking P1 La Planche Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature !

La Médiathèque de Vialas et la MDL48 vous donnent rendez-vous pour une balade contée pleine de poésie et de nature ! .

parking P1 La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr

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English :

The Vialas Media Library and MDL48 invite you to join them for a storytelling walk full of poetry and nature!

L’événement BALADE CONTÉE Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère