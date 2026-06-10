CONFÉRENCE JOSEPH JACQUIN PORRETAZ Vialas
CONFÉRENCE JOSEPH JACQUIN PORRETAZ Vialas mardi 18 août 2026.
Vialas
CONFÉRENCE JOSEPH JACQUIN PORRETAZ
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Joseph JACQUIN PORRETAZ Questions sur la théorie de l’évolution
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Joseph JACQUIN PORRETAZ Questions sur la théorie de l’évolution .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Joseph JACQUIN PORRETAZ: Questions on the theory of evolution
L’événement CONFÉRENCE JOSEPH JACQUIN PORRETAZ Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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