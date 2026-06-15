Vialas

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE

Le Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE tous les mercredis à 17h sur un thème différents !

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE

– Le 22 juillet Protestantisme, petite histoire, grands principes

– Le 29 juillet La bible, une bibliothèque subversive

– Le 5 août Diversité protestante, points de repère

– Le 12 août Les protestants et les autres religions

– Le 19 août Protestantisme et laïcité

– Le 26 août Chansons protestantes .

Le Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

THEMATIC TOUR OF THE TEMPLE every Wednesday at 5pm on a different theme!

L’événement VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère