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VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Le Temple

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Adulte

Vialas

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE

Le Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE tous les mercredis à 17h sur un thème différents !
VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE
– Le 22 juillet Protestantisme, petite histoire, grands principes
– Le 29 juillet La bible, une bibliothèque subversive
– Le 5 août Diversité protestante, points de repère
– Le 12 août Les protestants et les autres religions
– Le 19 août Protestantisme et laïcité
– Le 26 août Chansons protestantes   .

Le Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

THEMATIC TOUR OF THE TEMPLE every Wednesday at 5pm on a different theme!

L’événement VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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