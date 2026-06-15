VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas
VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas mercredi 22 juillet 2026.
Vialas
VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE
Le Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE tous les mercredis à 17h sur un thème différents !
VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE
– Le 22 juillet Protestantisme, petite histoire, grands principes
– Le 29 juillet La bible, une bibliothèque subversive
– Le 5 août Diversité protestante, points de repère
– Le 12 août Les protestants et les autres religions
– Le 19 août Protestantisme et laïcité
– Le 26 août Chansons protestantes .
Le Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
THEMATIC TOUR OF THE TEMPLE every Wednesday at 5pm on a different theme!
L’événement VISITE THÉMATIQUE DU TEMPLE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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