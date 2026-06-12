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JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas

JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas

JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas vendredi 21 août 2026.

Adresse : Place de l'ancienne gendarmerie

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif : Adulte

Vialas

JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE

Place de l’ancienne gendarmerie Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

La Boule du Trenze vous propose un concours en doublette à 14h30 suivi d’une paëlla en soirée !
La Boule du Trenze vous propose un concours en doublette à 14h30 suivi d’une paëlla en soirée !   .

Place de l’ancienne gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

La Boule du Trenze is hosting a doubles tournament at 2:30 p.m., followed by a party in the evening!

L’événement JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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