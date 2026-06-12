JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas
JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas vendredi 21 août 2026.
Vialas
JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La Boule du Trenze vous propose un concours en doublette à 14h30 suivi d’une paëlla en soirée !
La Boule du Trenze vous propose un concours en doublette à 14h30 suivi d’une paëlla en soirée ! .
Place de l’ancienne gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
La Boule du Trenze is hosting a doubles tournament at 2:30 p.m., followed by a party in the evening!
L’événement JOURNÉE DE LA BOULE DU TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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