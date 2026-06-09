FÊTE À VIALAS Vialas
FÊTE À VIALAS Vialas lundi 13 juillet 2026.
Vialas
FÊTE À VIALAS
Place de l’ancienne Gendarmerie Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-13
L’association Vialas Expérience vous propose plusieurs jours festifs du jeudi 13 août au dimanche 16 août avec tournoi de volley, tournoi de boules, marché artisanal, jeux, orchestre et DJ en soirée ! Venez nombreux !
L’association Vialas Expérience vous propose plusieurs jours festifs du jeudi 13 août au dimanche 16 août avec
– Jeudi 13 Tournoi de volley sur le stade de Vialas (inscriptions à 9h30)
– Vendredi 14 Tournoi de boules (début à 14h30), Soirée animée par un orchestre (début à 22h)
– Samedi 15 Marché artisanal (matinée), Tournoi de boules (début à 14h30), Après-midi récréative en face de la Maison du Temps Libre (de 16h à 18h), soirée animée par un DJ (début à 22h)
– Dimanche 16 Tournoi de boules (début à 14h30), soirée costumée animée par un DJ (à partir de 22h)
Tous les tournois de boules et soirées ont lieu sur la Place de la Gendarmerie. Une restauration et un bar seront disponibles. .
Place de l’ancienne Gendarmerie Vialas 48220 Lozère Occitanie vialasexperience48220@gmail.com
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English :
The Vialas Expérience association is offering several festive days from Thursday August 13 to Sunday August 16, with a volleyball tournament, boules tournament, craft market, games, orchestra and DJ in the evening! Come one, come all!
L’événement FÊTE À VIALAS Vialas a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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