CONCERT QUATUOR YIALO Vialas
CONCERT QUATUOR YIALO Vialas dimanche 2 août 2026.
Vialas
CONCERT QUATUOR YIALO
Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie
Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie .
Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Concert at the Temple by the YIALO QUARTET: Tales and music from Greece and Anatolia
L’événement CONCERT QUATUOR YIALO Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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