Vialas

CONCERT QUATUOR YIALO

Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie

Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie .

Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Concert at the Temple by the YIALO QUARTET: Tales and music from Greece and Anatolia

L’événement CONCERT QUATUOR YIALO Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère