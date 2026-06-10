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CONCERT QUATUOR YIALO Vialas

CONCERT QUATUOR YIALO Vialas

CONCERT QUATUOR YIALO Vialas dimanche 2 août 2026.

Adresse : Temple

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Adulte

Vialas

CONCERT QUATUOR YIALO

Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie
Concert au Temple du QUATUOR YIALO Contes et musiques de Grèce et d’Anatolie   .

Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Concert at the Temple by the YIALO QUARTET: Tales and music from Greece and Anatolia

L’événement CONCERT QUATUOR YIALO Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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