UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS Vialas
UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS Vialas mardi 28 juillet 2026.
Vialas
UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS
Parking le Mas de la Barque Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
LE MONDE MÉCONNU DES LICHENS
Rdv 9h sur le parking de la station du Mas de la Barque
Courant l’été, la nature a bien travaillé, les fleurs ont fané, les animaux se font discrets. Les lichens, eux, restent bien visibles. Venez découvrir leur monde méconnu !
Animation gratuite et sur réservation.
Tout public, à partir de 8 ans.
LE MONDE MÉCONNU DES LICHENS
MAS DE LA BARQUE
Rdv 9h sur le parking de la station
Courant l’été, la nature a bien travaillé, les fleurs ont fané, les animaux se font discrets. Les lichens, eux, restent bien visibles. Venez découvrir leur monde méconnu !
Une petite balade nous permettra de découvrir différents habitats, de récolter quelques échantillons pour les regarder de plus près et ainsi percer les secrets du monde mystérieux des lichens,
Animation gratuite et sur réservation informations et réservations Maison du tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48
Tout public, à partir de 8 ans .
Parking le Mas de la Barque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 61 09 48
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English :
THE LITTLE-KNOWN WORLD OF LICHENS
Rdv 9am at the Mas de la Barque resort parking lot
During the summer, nature has been hard at work, the flowers have faded and the animals are keeping a low profile. But lichens are still very much in evidence. Come and discover their little-known world!
Free activity, booking required.
For all ages 8 and up.
L’événement UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS Vialas a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere
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