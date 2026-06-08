UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS Vialas mardi 28 juillet 2026.

Vialas

UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS

Parking le Mas de la Barque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

LE MONDE MÉCONNU DES LICHENS

Rdv 9h sur le parking de la station du Mas de la Barque

Courant l’été, la nature a bien travaillé, les fleurs ont fané, les animaux se font discrets. Les lichens, eux, restent bien visibles. Venez découvrir leur monde méconnu !

Animation gratuite et sur réservation.

Tout public, à partir de 8 ans.

LE MONDE MÉCONNU DES LICHENS

MAS DE LA BARQUE

Rdv 9h sur le parking de la station

Courant l’été, la nature a bien travaillé, les fleurs ont fané, les animaux se font discrets. Les lichens, eux, restent bien visibles. Venez découvrir leur monde méconnu !

Une petite balade nous permettra de découvrir différents habitats, de récolter quelques échantillons pour les regarder de plus près et ainsi percer les secrets du monde mystérieux des lichens,

Animation gratuite et sur réservation informations et réservations Maison du tourisme et du Parc de Génolhac 04 66 61 09 48

Tout public, à partir de 8 ans .

Parking le Mas de la Barque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 61 09 48

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English :

THE LITTLE-KNOWN WORLD OF LICHENS

Rdv 9am at the Mas de la Barque resort parking lot

During the summer, nature has been hard at work, the flowers have faded and the animals are keeping a low profile. But lichens are still very much in evidence. Come and discover their little-known world!

Free activity, booking required.

For all ages 8 and up.

L’événement UN ETE AVEC LE PARC LE MONDE MECONNU DES LICHENS Vialas a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere