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PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS Vialas

PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS Vialas

PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS Vialas mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS à la Maison du temps libre autour de l’arbre
PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS à la Maison du temps libre autour de l’arbre   .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

SPECIAL CHILDREN’S TUESDAY at the Maison du temps libre around the tree

L’événement PETIT MARDI SPÉCIAL ENFANTS Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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