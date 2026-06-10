CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU Vialas
CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU Vialas mardi 4 août 2026.
Vialas
CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Jean FONTANIEU (association les Shifters ) vous propose une conférence sur La décarbonation dans le cadre des conférences des Petits Mardis !
Jean FONTANIEU (association les Shifters ) vous propose une conférence sur La décarbonation dans le cadre des conférences des Petits Mardis ! .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Jean FONTANIEU (association les Shifters ) will give a talk on Decarbonation as part of the Petits Mardis series!
L’événement CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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