Vialas

CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Jean FONTANIEU (association les Shifters ) vous propose une conférence sur La décarbonation dans le cadre des conférences des Petits Mardis !

Jean FONTANIEU (association les Shifters ) vous propose une conférence sur La décarbonation dans le cadre des conférences des Petits Mardis ! .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Jean FONTANIEU (association les Shifters ) will give a talk on Decarbonation as part of the Petits Mardis series!

L’événement CONFÉRENCE JEAN FONTANIEU Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère