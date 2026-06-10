Vialas

CONCERT DUO VIOLON-PIANO

Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l’orgue) avec A.C. PALOYAN et H. FORRAI

CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l’orgue) avec A.C. PALOYAN et H. FORRAI .

Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l?orgue) with A.C. PALOYAN and H. FORRAI

L’événement CONCERT DUO VIOLON-PIANO Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère