CONCERT DUO VIOLON-PIANO Vialas
CONCERT DUO VIOLON-PIANO Vialas mercredi 12 août 2026.
Vialas
CONCERT DUO VIOLON-PIANO
Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l’orgue) avec A.C. PALOYAN et H. FORRAI
CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l’orgue) avec A.C. PALOYAN et H. FORRAI .
Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
CONCERT DUO VIOLON-PIANO (les amis de l?orgue) with A.C. PALOYAN and H. FORRAI
L’événement CONCERT DUO VIOLON-PIANO Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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