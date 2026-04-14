Balade contée « Voyage au cœur d’Anse, autrefois », place des frères fournet, Anse

Balade contée « Voyage au cœur d’Anse, autrefois » Samedi 27 juin, 17h00 place des frères fournet Rhône

Achat des billets obligatoire à l’avance, 8€ adulte, 7€ enfant (6 à 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Venez vivre une aventure unique au Château des Tours, et parcourir ce bâtiment incroyablement préservé et restauré. Admirez la cour, traversez les salons, montez au donjon en suivant le voyage extraordinaire d’une enfant propulsée à travers les siècles.

Avec Manon, les enfants (et les plus grands) tendent l’oreille, sentent les odeurs, regardent l’invisible… Leur cœur bat au rythme des vies des bâtisseurs, chevaliers, cuisinières ou religieux. Ils partagent des peurs, des angoisses, mais aussi du bonheur.

Cette histoire fictive est basée sur des éléments historiques fournis par ACP Anse. Elle permet de retracer l’histoire de la ville de l’Antiquité à nos jours, et de comprendre comment ce château a traversé les siècles, (presque) sans encombre.

D’autres animations au Château des Tours sont proposées par l’association « Arts Civilisations Patrimoine ».

place des frères fournet place des frères fournet Anse 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.diszy.fr/billetterie/ »}]

Une visite contée, particulièrement adaptée aux enfants de 6 à 12 ans, organisée par ACP Anse, en partenariat avec la municipalité et guidée par Diszy (guide du Géoparc UNESCO du Beaujolais). donjon château

JP. Giraud