Visite contée Voyage au cœur d’Anse, autrefois Vieille ville et château des Tours Anse

Anse

Visite contée Voyage au cœur d’Anse, autrefois

Vieille ville et château des Tours Le lieu de RDV sera communiqué après achat des billets Anse Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez vivre une aventure unique dans le vieil Anse et le Château des Tours. Découvrez ce bâtiment incroyablement préservé admirez la cour, traversez les salons et montez au donjon en suivant le voyage extraordinaire d’une enfant à travers les siècles.

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Vieille ville et château des Tours Le lieu de RDV sera communiqué après achat des billets Anse 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 79 61 63 josiane@diszy.fr

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English :

Come and experience a unique adventure in Old Anse and the Château des Tours. Discover this incredibly well-preserved building: admire the courtyard, walk through the salons and climb to the dungeon as you follow the extraordinary journey of a child through the centuries.

L’événement Visite contée Voyage au cœur d’Anse, autrefois Anse a été mis à jour le 2026-04-24 par Beaujolais Tourisme