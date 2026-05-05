Balade, contes et bricoles rdv devant l’église de Tibiran Tibiran-Jaunac
Balade, contes et bricoles rdv devant l’église de Tibiran Tibiran-Jaunac lundi 3 août 2026.
Tibiran-Jaunac
Balade, contes et bricoles
rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Les enfants et leurs parents ont rendez-vous pour une balade au rythme des contes. Des jeux et des activités ponctuent les histoires (bingo, lessive, land art…).
Tarif 2 €
Inscriptions 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
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rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30
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English :
Children and their parents meet up for a stroll to the rhythm of storytelling. Games and activities punctuate the stories (bingo, laundry, land art…).
Price: 2 ?
Registration: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr
L’événement Balade, contes et bricoles Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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