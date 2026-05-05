Tibiran-Jaunac

Balade, contes et bricoles

rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Les enfants et leurs parents ont rendez-vous pour une balade au rythme des contes. Des jeux et des activités ponctuent les histoires (bingo, lessive, land art…).

Tarif 2 €

Inscriptions 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr

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rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30

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English :

Children and their parents meet up for a stroll to the rhythm of storytelling. Games and activities punctuate the stories (bingo, laundry, land art…).

Price: 2 ?

Registration: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

L’événement Balade, contes et bricoles Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65