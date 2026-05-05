Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade, contes et bricoles rdv devant l’église de Tibiran Tibiran-Jaunac

Balade, contes et bricoles rdv devant l’église de Tibiran Tibiran-Jaunac lundi 3 août 2026.

Lieu : rdv devant l'église de Tibiran

Adresse : TIBIRAN-JAUNAC

Ville : 65150 Tibiran-Jaunac

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tibiran-Jaunac

Balade, contes et bricoles

rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Les enfants et leurs parents ont rendez-vous pour une balade au rythme des contes. Des jeux et des activités ponctuent les histoires (bingo, lessive, land art…).

Tarif 2 €
Inscriptions 05 62 99 21 30 ou reservation@neste-barousse.fr
  .

rdv devant l’église de Tibiran TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children and their parents meet up for a stroll to the rhythm of storytelling. Games and activities punctuate the stories (bingo, laundry, land art…).

Price: 2 ?
Registration: 05 62 99 21 30 or reservation@neste-barousse.fr

L’événement Balade, contes et bricoles Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

À voir aussi à Tibiran-Jaunac (Hautes-Pyrénées)