Balade Contes et Nature Souligny
Balade Contes et Nature Souligny dimanche 12 juillet 2026.
Souligny
Balade Contes et Nature
Parking du site de Montaigu Souligny Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
C’est les vacances !
Nous avons le plaisir de vous inviter à une BALADE CONTES ET NATURE.
Max, guide nature, vous parlera des noms des oiseaux, des feuilles, des plantes, des arbres, des arbustes, des insectes et qui sait, peut-être plus…
Aurélie, conteuse, vous contera des histoires inspirées de la nature, pour voyager dans des contrées de l’imaginaire encore inexplorées.
Au plaisir de marcher ensemble,
Réservation fortement conseillée ! .
Parking du site de Montaigu Souligny 10320 Aube Grand Est +33 6 23 78 68 48
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English :
L’événement Balade Contes et Nature Souligny a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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