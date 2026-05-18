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Balade Contes et Nature Souligny

Balade Contes et Nature Souligny

Balade Contes et Nature Souligny dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Parking du site de Montaigu

Ville : 10320 Souligny

Département : Aube

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Souligny

Balade Contes et Nature

Parking du site de Montaigu Souligny Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :
2026-07-12

C’est les vacances !
Nous avons le plaisir de vous inviter à une BALADE CONTES ET NATURE.

Max, guide nature, vous parlera des noms des oiseaux, des feuilles, des plantes, des arbres, des arbustes, des insectes et qui sait, peut-être plus…
Aurélie, conteuse, vous contera des histoires inspirées de la nature, pour voyager dans des contrées de l’imaginaire encore inexplorées.

Au plaisir de marcher ensemble,

Réservation fortement conseillée !   .

Parking du site de Montaigu Souligny 10320 Aube Grand Est +33 6 23 78 68 48 

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English :

L’événement Balade Contes et Nature Souligny a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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