Balade Créative Rollot

Rollot

Balade Créative

Les Prairies de Regibaye Rollot Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 10:30:00

fin : 2026-05-04 17:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Le dimanche 3 mai 2026, de 10h30 à 17h, les associations Côté Cour et Au Pré d’Isidore vous invitent à une journée conviviale consacrée à la création à la micro-ferme bio Les Prairies de Régibaye, à Rollot. Nous vous accueillons quel que soit votre âge et votre niveau de pratique artistique.

L’accueil se fera à 10h30 à la ferme, située au 12 hameau Regibaye, 80500 Rollot. Les voitures pourront être stationnées le long de la route.

Le départ de la balade se fera à 10h45.

Nous commencerons par une visite de la micro-ferme avec Julien Choisy, suivi d’un moment créatif.

Le midi, nous organiserons un repas partagé chacun apporte un plat de son choix. Les boissons et le goûter seront offerts.

Nous poursuivrons la balade jusqu’au pied d’Isidore agrémentée de moments créatifs proposés par Côté Cour.

Nous conclurons la journée avec la création d’un mandala en Land-Art avec les éléments récoltés durant la balade

Le dimanche 3 mai 2026, de 10h30 à 17h, les associations Côté Cour et Au Pré d’Isidore vous invitent à une journée conviviale consacrée à la création à la micro-ferme bio Les Prairies de Régibaye, à Rollot. Nous vous accueillons quel que soit votre âge et votre niveau de pratique artistique.

L’accueil se fera à 10h30 à la ferme, située au 12 hameau Regibaye, 80500 Rollot. Les voitures pourront être stationnées le long de la route.

Le départ de la balade se fera à 10h45.

Nous commencerons par une visite de la micro-ferme avec Julien Choisy, suivi d’un moment créatif.

Le midi, nous organiserons un repas partagé chacun apporte un plat de son choix. Les boissons et le goûter seront offerts.

Nous poursuivrons la balade jusqu’au pied d’Isidore agrémentée de moments créatifs proposés par Côté Cour.

Nous conclurons la journée avec la création d’un mandala en Land-Art avec les éléments récoltés durant la balade .

Les Prairies de Regibaye Rollot 80500 Somme Hauts-de-France +33 6 95 57 56 01

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English :

On Sunday May 3, 2026, from 10:30 a.m. to 5 p.m., the Côté Cour and Au Pré d?Isidore associations invite you to a convivial day devoted to creation at the organic micro-farm Les Prairies de Régibaye, in Rollot. We welcome artists of all ages and abilities.

Welcome at 10:30 am at the farm, located at 12 hameau Regibaye, 80500 Rollot. Cars can be parked along the road.

The tour departs at 10.45 am.

We’ll start with a tour of the micro-farm with Julien Choisy, followed by a creative moment.

At lunchtime, we’ll organize a shared meal: everyone brings a dish of their choice. Drinks and snacks will be provided.

We’ll continue our stroll to the foot of Isidore, with creative activities organized by Côté Cour.

We’ll conclude the day with the creation of a Land-Art mandala using elements gathered during the walk

L’événement Balade Créative Rollot a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DU GRAND ROYE