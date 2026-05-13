Uza

Balade créative

Parking aux abords de l’église Uza Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez explorer les secrets d’Uza lors d’une Visite créative .

Cette balade vous invite à découvrir le village sous un angle artistique et authentique !

Accompagné.e par une guide, vous ferez des pauses dessin dans un environnement champêtre, que vous soyez débutant ou artiste confirmé. De 10 à 100 ans.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.

Gratuit. .

Parking aux abords de l’église Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : Balade créative

L’événement Balade créative Uza a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme