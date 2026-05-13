Balade créative Uza
Balade créative Uza mercredi 24 juin 2026.
Uza
Balade créative
Parking aux abords de l’église Uza Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Venez explorer les secrets d’Uza lors d’une Visite créative .
Cette balade vous invite à découvrir le village sous un angle artistique et authentique !
Accompagné.e par une guide, vous ferez des pauses dessin dans un environnement champêtre, que vous soyez débutant ou artiste confirmé. De 10 à 100 ans.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.
Gratuit. .
Parking aux abords de l’église Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Balade créative
L’événement Balade créative Uza a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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