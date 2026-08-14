Balade crépusculaire à la rencontre des chauves-souris Site du Gouffre Plougrescant

Informations pratiques

Plougrescant

Balade crépusculaire à la rencontre des chauves-souris

Site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:45:00

fin : 2026-08-21 21:45:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Vivez les instants magiques du crépuscule sur le site du Gouffre. Laissez vos sens s’imprégner de l’ambiance nocturne s’installant peu à peu. Découvrez la vie extraordinaire des chauves-souris, appelées aussi les hirondelles de la nuit.

Prévoir une lampe.

Réservation obligatoire. .

Site du Gouffre Maison du littoral Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 96 41 88

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English :

L’événement Balade crépusculaire à la rencontre des chauves-souris Plougrescant a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose