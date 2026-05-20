Balade crépusculaire dans la Vallée de l’Arzon Saint-Pierre-du-Champ
Balade crépusculaire dans la Vallée de l’Arzon Saint-Pierre-du-Champ samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-du-Champ
Balade crépusculaire dans la Vallée de l’Arzon
Nolhac Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Balade au crépuscule, à la Découverte de l’Engoulevent d’Europe et du Hibou Grand-Duc, dans les Gorges de l’Arzon.
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Nolhac Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
A twilight walk to discover the European Nightjar and the Great Horned Owl in the Gorges de l’Arzon.
L’événement Balade crépusculaire dans la Vallée de l’Arzon Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay