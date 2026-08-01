Informations pratiques

Sainte-Honorine-du-Fay

Balade, Cueillette et Apéro sauvage

A déterminer Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-22

Balade, Cueillette et Apéro sauvage

Apprenez à identifier et à cuisiner quelques plantes comestibles en toute sécurité !

Prix libre de 25€ à 40€

Nombre de places est limité

Le lieu de RDV sera communiqué lors de l’inscription. .

A déterminer Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr

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English : Balade, Cueillette et Apéro sauvage

Walk, Foraging and a Wild Aperitif

L’événement Balade, Cueillette et Apéro sauvage Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande