Balade, Cueillette et Apéro sauvage Sainte-Honorine-du-Fay
samedi 8 août 2026 · Sainte-Honorine-du-Fay
Informations pratiques
Sainte-Honorine-du-Fay
Balade, Cueillette et Apéro sauvage
A déterminer Sainte-Honorine-du-Fay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-22
Balade, Cueillette et Apéro sauvage
Apprenez à identifier et à cuisiner quelques plantes comestibles en toute sécurité !
Prix libre de 25€ à 40€
Nombre de places est limité
Le lieu de RDV sera communiqué lors de l’inscription. .
A déterminer Sainte-Honorine-du-Fay 14210 Calvados Normandie +33 6 62 49 15 32 lamarmitenature@ecomail.fr
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English : Balade, Cueillette et Apéro sauvage
Walk, Foraging and a Wild Aperitif
L’événement Balade, Cueillette et Apéro sauvage Sainte-Honorine-du-Fay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Suisse Normande