Balade culturelle à Montagny 42, Eglise de Montagny, Montagny

Informations pratiques

Balade culturelle à Montagny 42 Dimanche 20 septembre, 09h15 Eglise de Montagny Loire

Chaussure de marche et pique nique a prévoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Patrimoine visité lors de notre balade culturelle du dimanche 20 septembre 2026:

-l’Eglise de Montagny qui est le point de départ de notre balade culturelle.

Découverte de l’orgue de l’église classée et mini concert,

Découverte commentée des croix chemin faisant,

-la croix de l’Eglise érigée en 1895 :

-la croix de Roche érigée en 1874,

-la croix d’Armont érigée en 1872

Decouverte de la chapelle d’ Armont et pique nique tiré du sac vers midi

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Eglise de Montagny Église Saint-Sulpice ( 42840 Montagny) Montagny 42840 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Église Saint-Sulpice (Rue Sainte-Sulpice, 42840 Montagny) Centre du village parking gratuit a 300m

Journées européennes du patrimoine

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