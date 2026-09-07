Balade culturelle et gourmande, Chazaloux Tournebise, Saint-Pierre-le-Chastel

Informations pratiques

Balade culturelle et gourmande 19 et 20 septembre Chazaloux Tournebise Puy-de-Dôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Samedi 15 h : Balade gourmande & culturelle

Partez à la rencontre de deux sites emblématiques de la commune, accompagnés par des producteurs locaux qui feront découvrir et déguster leurs produits.

Une promenade conviviale pour célébrer ce qui fait la richesse de notre territoire.

18 h :Concert de l’ensemble vocal Les Voix Alternatives

Pour prolonger l’après‑midi, un moment musical tout en douceur, dans l’esprit de partage qui caractérise les Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre – Atelier d’initiation à la pierre sèche

Venez découvrir les gestes ancestraux qui façonnent nos paysages.

Un atelier ouvert à tous, idéal pour comprendre et expérimenter ce savoir‑faire traditionnel.

Chazaloux Tournebise 63230 Saint Pierre le Chastel Saint-Pierre-le-Chastel 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0673801620 https://saint-pierre-le-chastel-patrimoine-1.s2.yapla.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://saint-pierre-le-chastel-patrimoine-1.s2.yapla.com/fr/evenements »}] Vestiges d’un hameau médiéval – 70 cases – niché au cœur des Cheires de Come dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne / UNESCO Parking

Dimanche 20 septembre – Atelier d’initiation à la pierre sèche

©scp