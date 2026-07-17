Balade dans le parc du château de Bouthéon, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon

Informations pratiques

Balade dans le parc du château de Bouthéon 19 et 20 septembre Château de Bouthéon Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les richesses végétales et animales de nos campagnes

Au cours d’une balade bucolique et reposante, rencontrez toute une diversité d’animaux des terroirs : chevaux de trait auxois, chèvres du Massif central, moutons Noir-du-Velay, poules cou-nu du Forez, pigeons du Gier, dindes et ânes du bourbonnais… Près de 40 races domestiques locales sont ainsi préservées à Bouthéon.

Profitez également des mille et une senteurs, couleurs et formes qui vous attendent au détour des différents jardins et espaces boisés du château : roseraie, potager, arboretum, vergers, jardin à la française…

Comptez au moins 1h30 de promenade.

Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 78 00 http://www.chateau-boutheon.com http://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon;http://twitter.com/ChateauBoutheon;http://instagram.com/chateau_boutheon Ancienne résidence des Bourbon (XVe et XVIe siècles) et des Gadagne (du XVIe au XVIIIe siècle), remaniée au XIXe siècle, le Château de Bouthéon est désormais un lieu ouvert au public. Plusieurs parcours de visite ont été pensés pour satisfaire la curiosité de chacun, des petits comme des grands. Bien plus qu’un site historique, le Château de Bouthéon vous propose de découvrir son centre d’interprétation sur le Forez, ses aquariums sur le fleuve Loire, son espace d’expositions temporaires ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares. Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans « Andrézieux-Bouthéon » puis suivez les panneaux « Bouthéon » puis les panneaux « Château de Bouthéon ». Parking gratuit.

Les richesses végétales et animales de nos campagnes

©Ville d’Andrézieux-Bouthéon – OR