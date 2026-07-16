Visite commentée du château de Bouthéon, Château de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon

Informations pratiques

Visite commentée du château de Bouthéon 19 et 20 septembre Château de Bouthéon Loire

Adulte : 3€ / Jeune de moins de 18 ans : gratuit / Réservation sur place le jour de la visite – dans la limite des places disponibles / Ouverture de la billetterie à partir de 13h30 / Animation non adaptée aux enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées spéciales Journées Européennes du Patrimoine : « 40 min, huit siècles d’histoire »

Plongez dans l’histoire fascinante du château de Bouthéon et découvrez l’évolution remarquable de ce lieu unique : du château fort médiéval au château de plaisance de l’ère industrielle, du donjon primitif aux élégants salons de réception.

Départ toutes les 20 minutes de 14h à 17h40

Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 55 78 00 http://www.chateau-boutheon.com http://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon;http://twitter.com/ChateauBoutheon;http://instagram.com/chateau_boutheon Ancienne résidence des Bourbon (XVe et XVIe siècles) et des Gadagne (du XVIe au XVIIIe siècle), remaniée au XIXe siècle, le Château de Bouthéon est désormais un lieu ouvert au public. Plusieurs parcours de visite ont été pensés pour satisfaire la curiosité de chacun, des petits comme des grands. Bien plus qu’un site historique, le Château de Bouthéon vous propose de découvrir son centre d’interprétation sur le Forez, ses aquariums sur le fleuve Loire, son espace d’expositions temporaires ainsi que son parc animalier et botanique de 12 hectares. Pour aller au Domaine du Château de Bouthéon, entrez dans « Andrézieux-Bouthéon » puis suivez les panneaux « Bouthéon » puis les panneaux « Château de Bouthéon ». Parking gratuit.

Visites guidées spéciales Journées Européennes du Patrimoine : « 40 min, huit siècles d’histoire »

©Ville d’Andrézieux-Bouthéon – OR