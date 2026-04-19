Balade dans les ateliers d’artistes ouverts du bas 20ème
Balade dans les ateliers d’artistes ouverts du bas 20ème vendredi 8 mai 2026.
Se promener dans ce quartier à la fois traditionnel et moderne, bucolique et urbain en partant à la découverte d’artistes peintres, sculpteur·ices, graveu·ses, photographes, céramistes, sérigraphes, plasticien.nes….tout cela au détour d’une impasse, d’une cour fleurie, au sein d’un atelier caché ou d’un appartement transformé en atelier.
Cette déambulation permet de plonger au coeur de la création contemporaine, d’échanger avec des artistes pour parler art, technique, sources d’inspiration.
Pour cette 38ème édition, l’A.P.L.A accueille de nouveaux ateliers, notamment trois collectifs : un atelier de sérigraphie, à la pointe du
graphisme contemporain, l’Insolante, fondé en
2013 par d’anciens élèves des Beaux-Arts ; un
labo photographie argentique, Les Trois Bains, qui proposera
une exposition de ses membres, la visite des
studios de tirage ainsi que des portraits minute
à prix libres sans réservation ; et l’atelier d’art-thérapie du Foyer Camille Claudel, pour une expo uniquement le lundi 14 de 14h à 19h.
Une exposition collective des adhérents de l’association aura lieu pendant les 4 jours dans la Salle Lucien Leuwen (1 rue Lucien Leuwen).
Pour la première fois, un parcours sera suggéré, matérialisé en jaune dans le dépliant. En se rendant d’un atelier à l’autre, le promeneur.se pourra découvrir des espaces verts, ruelles, passer par le cimetière du Père-Lachaise ou celui de l’église de Charonne.
Retrouvez le plan-guide du parcours sous forme de dépliant, ainsi que le catalogue illustré des exposants, sur le site de l’APLA.
30 artistes et collectifs des quartiers Réunion Père-Lachaise, Saint-Blaise, Gambetta et Plaine-Lagny vous accueillent pendant 4 jours dans leurs ateliers, pour présenter leur cadre de travail et leurs œuvres. Découvrez des lieux inédits, faites des rencontres uniques.
Du vendredi 08 mai 2026 au lundi 11 mai 2026 :
lundi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit
Points-Infos pendant les Portes Ouvertes : Salle Lucien Leuwen (1 rue Lucien Leuwen) / Espace Monte-Cristo – Fondation Villa Datris (9 rue de Monte-Cristo)
Plan-guide remis dans les ateliers pendant les Portes Ouvertes ou avant l’évènement à la Mairie du 20ème / Médiathèque M. Duras (115 bis rue de Bagnolet) / Espace Monte-Cristo – Fondation Villa Datris.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T14:00:00+02:00_2026-05-08T20:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T20:00:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T20:00:00+02:00;2026-05-11T14:00:00+02:00_2026-05-11T20:00:00+02:00
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