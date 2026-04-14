Balade dans Les Mages, Place Gilbert Blanc, Les Mages
Balade dans Les Mages, Place Gilbert Blanc, Les Mages samedi 9 mai 2026.
Balade dans Les Mages Samedi 9 mai, 13h45 Place Gilbert Blanc Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T13:45:00+02:00 – 2026-05-09T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T13:45:00+02:00 – 2026-05-09T15:00:00+02:00
Organisé par Les iMAGinaires.
Place Gilbert Blanc 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 20 51 14 »}, {« type »: « email », « value »: « les.imaginaires@orange.fr »}]
Le village vous est conté à partir du nom des rues, des quartiers, des lieux-dits. Goûter partagé au retour.