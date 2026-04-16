Panzoult

Balade dans les vignes au Domaine d’Etilly

Domaine d’Etilly 1 rue des Caves Maçor Lieu-dit Etilly Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez participer à cette balade dans les vignes au Domaine d’Etilly, avec dégustation de vins et de produits locaux. Départ libre entre 14h30 et 16h. Inscrivez vous vite !

Venez à notre rencontre et laissez-vous séduire par une journée au cœur des vignes !

‍♂️ Balade libre dans les vignes et la nature

De 10h à 16h, partez à votre rythme pour une promenade ressourçante au milieu de paysages authentiques.

Découvrez notre métier de vigneron

Profitez d’activités pour mieux comprendre notre savoir-faire et notre passion.

Portes ouvertes & dégustation

De 10h à 19h, dégustez nos vins de Chinon, dont le millésime 2025, et échangez avec nous dans une ambiance conviviale.

Un moment gourmand à partager

• Foodtruck pour se régaler

• Marché de producteurs locaux et produits de saison

• Pâtisseries artisanales

• Buvette sur place

✨ Flânez, goûtez, échangez… et prenez le temps de profiter ! .

Domaine d’Etilly 1 rue des Caves Maçor Lieu-dit Etilly Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 58 38 contact@domainedetilly.fr

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English :

Come and take part in the 3rd edition of this vineyard walk at Domaine d’Etilly, with wine tasting and local produce.

Free departure between 2.30pm and 4pm.

Register now!

L’événement Balade dans les vignes au Domaine d’Etilly Panzoult a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme