Balade de juillet avec les Zânes, le pré du petit bois, Saint-Jean-de-Braye

Informations pratiques

Balade de juillet avec les Zânes Samedi 11 juillet, 10h00 le pré du petit bois Loiret

30€ sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T12:00:00+02:00

MARCHER AU PAS DE l’ÂNE : une expérience unique

Une balade avec les ânes en famille ou entre amis, c’est l’occasion de passer un moment unique et privilégié avec les ânes, mais aussi de profiter d’un temps dans la nature, au milieu de la flore et de la faune.

Une matinée au plus près des ânes

Vous préparez les ânes pour la balade : rencontre sensible, pansage, curage des pieds, mise en licol. Ensuite, vous les conduirez en douceur sur les sentiers champêtres. Au pas de l’âne, vous prendrez le temps d’observer le réveil de la nature, les traces laissées par la faune sauvage et écouter les chants d’oiseaux. Vous apprendrez plein de choses sur le comportement des ânes, leurs besoins, et leur environnement.

Une matinée insolite, rien que pour vous, à savourer comme un bain de campagne à deux pas de la Ville.

le pré du petit bois 61 rue de la bissonnerie 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-graines-de-bonheur/evenements/balade-de-juillet-avec-les-zanes »}]

MARCHER AU PAS DE l’ÂNE, une expérience unique pour profiter d’un temps dans la nature, au milieu de la flore et de la faune. ânes balade

Le pré du petit bois