Balade de L’Ascension Route de Marval Marval
Balade de L’Ascension Route de Marval Marval jeudi 14 mai 2026.
Marval
Balade de L’Ascension
Route de Marval Départ Stade Marval Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:30:00
fin : 2026-05-14 14:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Venez participer à une randonnée équestre et pédestre de 7, 11 et 16km sur les superbes sentiers printaniers de Marval. Attention départ entre 9h30 et 10h30. .
Route de Marval Départ Stade Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr
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English : Balade de L’Ascension
L’événement Balade de L’Ascension Marval a été mis à jour le 2026-04-30 par Terres de Limousin
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