Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay Millay

Informations pratiques

Millay

Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts

Millay Cimetière de Millay Millay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’association Chemins a le plaisir d’organiser une balade de rentrée où vivants et défunts seront à l’honneur Chants de vie, silence de morts . Départ du cimetière de Millay à partir de 9h pour rejoindre le Dôme Théâtre à Poil, après avoir cheminé entre sépultures et sentiers. Accompagnement par le musicien et poète Elie Guillou puis, à la fin de la balade, moment musical avec Maren Gamper, Mira Ceti et Nicolas Barral. Trajet d’environ 10km. Gratuit sur réservation, il est demandé d’être adhérent de l’association Chemins. Renseignements et inscriptions par mail contact@chemins.org .

Millay Cimetière de Millay Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@chemins.org

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English : Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts

L’événement Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan