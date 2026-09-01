Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay Millay
samedi 12 septembre 2026 · Millay
Informations pratiques
Millay
Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts
Millay Cimetière de Millay Millay Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’association Chemins a le plaisir d’organiser une balade de rentrée où vivants et défunts seront à l’honneur Chants de vie, silence de morts . Départ du cimetière de Millay à partir de 9h pour rejoindre le Dôme Théâtre à Poil, après avoir cheminé entre sépultures et sentiers. Accompagnement par le musicien et poète Elie Guillou puis, à la fin de la balade, moment musical avec Maren Gamper, Mira Ceti et Nicolas Barral. Trajet d’environ 10km. Gratuit sur réservation, il est demandé d’être adhérent de l’association Chemins. Renseignements et inscriptions par mail contact@chemins.org .
Millay Cimetière de Millay Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@chemins.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts
L’événement Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan