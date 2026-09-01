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AGENDA · Millay

Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay Millay

samedi 12 septembre 2026 · Millay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Millay
Adresse
Cimetière de Millay
Ville
58170 Millay
Département
Nièvre
Tarif

Millay

Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts

Millay Cimetière de Millay Millay Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

L’association Chemins a le plaisir d’organiser une balade de rentrée où vivants et défunts seront à l’honneur Chants de vie, silence de morts . Départ du cimetière de Millay à partir de 9h pour rejoindre le Dôme Théâtre à Poil, après avoir cheminé entre sépultures et sentiers. Accompagnement par le musicien et poète Elie Guillou puis, à la fin de la balade, moment musical avec Maren Gamper, Mira Ceti et Nicolas Barral. Trajet d’environ 10km. Gratuit sur réservation, il est demandé d’être adhérent de l’association Chemins. Renseignements et inscriptions par mail contact@chemins.org   .

Millay Cimetière de Millay Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@chemins.org

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English : Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts

L’événement Balade de rentrée Chants de vie, silence de morts Millay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan