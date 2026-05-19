Balade déconnectée en Morvan null null Cussy-les-Forges

Cussy-les-Forges

Balade déconnectée en Morvan

null null RDV au parking de Courtepatte à Cussy les Forges Cussy-les-Forges Yonne

Tarif : – – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Balade en pleine nature permettant de découvrir des plantes/santé, restaurer votre énergie et vous relier à votre nature profonde. Avec 3 thématiques, Sophrologie, Naturopathie, Hygiène électromagnétique. Balade déconnectée. .

null null RDV au parking de Courtepatte à Cussy les Forges Cussy-les-Forges 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 11 60 49

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English : Balade déconnectée en Morvan

L’événement Balade déconnectée en Morvan Cussy-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)