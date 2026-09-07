Balade découverte – Cap au Nord pour le Plan Vert de Chartres Métropole Section Saint-Prest / Jouy : « Joindre les deux bouts », RDV parvis de l’église, Saint-Prest

Informations pratiques

Balade découverte – Cap au Nord pour le Plan Vert de Chartres Métropole Section Saint-Prest / Jouy : « Joindre les deux bouts » Samedi 19 septembre, 09h15 RDV parvis de l’église Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

découverte des aménagements paysagers

franchissement du bras des Sources grâce à une passerelle de 12 mètres.

Puis visite du Musée de l’Écurie à Jouy et de sa nouvelle exposition permanente :

« L’arrivée du chemin de fer à Jouy »

Découvrez l’histoire de la construction de la ligne ferroviaire Paris – Le Mans.

RDV parvis de l’église 76 Rue de la République, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 22 22 27 https://www.ville-saintprest.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 22 22 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-saintprest.fr »}] Découvrez le nouvel aménagement d’une liaison douce de près d’un kilomètre reliant Saint-Prest à Jouy. Au fil du parcours :

• découverte des aménagements paysagers

• franchissement du bras des Sources grâce à une passerelle de 12 mètres.

Puis visite du Musée de l’Écurie à Jouy et de sa nouvelle exposition permanente :

« L’arrivée du chemin de fer à Jouy »

Découvrez l’histoire de la construction de la ligne ferroviaire Paris – Le Mans.

Découvrez le nouvel aménagement d’une liaison douce de près d’un kilomètre reliant Saint-Prest à Jouy. Au fil du parcours :

©mairiedesaintprest