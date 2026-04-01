Balade découverte Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Châtillon-sur-Thouet

Balade découverte

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Visite de Parthenay sur inscription. .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Balade découverte

L’événement Balade découverte Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine