Balade découverte Créative dans les Baronnies ESPARROS Esparros

Esparros

Balade découverte Créative dans les Baronnies

ESPARROS Col de Couradabat Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’ombre de la hêtraie et sur les estives fleuries, vivez une journée sensible et créative sur le sentier du Pacte des Loups. Entre randonnée et ateliers ludiques, explorez vos ressentis et portez un regard artistique sur le paysage. Petits et grands joueront avec les éléments naturels, collecteront couleurs et matières avant de les assembler lors de moments de création libre et de partage.

Ouvert à tous 15 places max. Boucle de 6 km, 500 m D+, difficulté 2/3. Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés, protection solaire, eau, pique-nique et encas. Carnet de dessin fourni. Report en cas de pluie.

Animée par David Paroix, accompagnateur montagne, et Fabrice Hibert, illustrateur nature. Infos et inscriptions OT Cœur des Pyrénées 05 62 39 00 46

.

ESPARROS Col de Couradabat Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the shade of the beech forest and on the flower-filled estives, experience a sensitive and creative day on the Pacte des Loups trail. Between hikes and fun workshops, explore your feelings and take an artistic look at the landscape. Young and old alike will play with natural elements, collecting colors and materials before assembling them for moments of free creation and sharing.

Open to all ? 15 places max. 6 km loop, 500 m D+, difficulty 2/3. Bring walking shoes, appropriate clothing, sun protection, water, picnic and snacks. Drawing book supplied. Postponed in case of rain.

Led by mountain guide David Paroix and nature illustrator Fabrice Hibert. Information and registration: OT C?ur des Pyrénées ? 05 62 39 00 46

L’événement Balade découverte Créative dans les Baronnies Esparros a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65