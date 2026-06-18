Balade découverte créative des paysages Zone commerciale Siorac-en-Périgord

Siorac-en-Périgord

Balade découverte créative des paysages

Zone commerciale Salle polyvalente Siorac-en-Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-09-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05 2026-09-02

L’association Happy Cultors propose une balade découverte créative des paysages les 8 juillet, 5 août et 8 septembre.

Rdv à la salle des fêtes de Siorac-en-Périgord à 10h.

Parcours de 3,3km dans la plaine de Siorac ponctué par des arrêts thématiques.

Réservation par téléphone au 06 74 03 28 06.

L’association Happy Cultors propose une balade découverte créative des paysages les 8 juillet, 5 août et 8 septembre.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Siorac-en-Périgord à 10h.

Parcours de 3,3km dans la plaine de Siorac ponctué par des arrêts thématiques.

Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

Tarif libre minimum 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation par téléphone au 06 74 03 28 06. .

Zone commerciale Salle polyvalente Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 28 06

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English : Balade découverte créative des paysages

The Happy Cultors association is offering a creative landscape discovery walk on July 8, August 5, and September 8.

Meet at the Siorac-en-Périgord community hall at 10 a.m.

A 3.3-km route through the Siorac plain, featuring themed stops along the way.

Reservations by phone at 06 74 03 28 06.

L’événement Balade découverte créative des paysages Siorac-en-Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne