Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes vendredi 21 août 2026.

Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 21 août, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription au 02 99 38 43 86

Le centre des Longs Prés et la MCE vous invitent pour une balade découverte de la nature dans le quartier des Gayeulles. Animation gratuite, sur inscription au 02 99 38 43 86

Dans le cadre d’un été à Rennes, le Centre des Longs Prés vous propose une balade découverte de la nature, dans le quatier des Gayeulles. Cette balade est animée par la Maison de la Consommation et de l’Environnement et vous fera (re)découvrir les arbres, la nature ordinaire. La balade devrait durer une heure à une heure trente et est ouverte à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T11:30:00.000+02:00

1



Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés, Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

