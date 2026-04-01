Dangu

Balade découverte de l’âne

Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

L’âne Marmot et Gilles, son ânier, vous invitent à les suivre pour une balade guidée à la découverte de l’âne, de la faune et de la flore environnante.

Après la présentation des ânes par Gilles, vous comprendrez pourquoi on ne monte pas sur Marmot et comment mener un âne.

Parcours adapté aux enfants.

Point de rendez-vous au bord de l’étang de Dangu, rue du Fonds de l’Aulnaie, suivre la direction du camping de l’Aulnaie.

Parking sur place avant l’entrée du camping. .

Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Balade découverte de l’âne

L’événement Balade découverte de l’âne Dangu a été mis à jour le 2026-04-14 par Vexin Normand Tourisme