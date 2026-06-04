Dangu

Festival du Vexin Normand

Salle des fêtes Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Le groupe Loco Cello Trio vous propose des reprises de musiques du monde et jazz manouche.

Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale… Un Salque aux phrasés vibrants et intenses. Diapason.

Pour ce concert, les habitants de Dangu peuvent s’adresser à leur mairie où des places sont en vente au tarif préférentiel de 12 €. Infos auprès de la mairie au 02 32 55 22 15. .

Salle des fêtes Dangu 27720 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Vexin Normand

L’événement Festival du Vexin Normand Dangu a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme