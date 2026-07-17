Balade découverte de l’histoire et du patrimoine de Villebon-sur-Yvette, Place Gerard Nevers, Villebon-sur-Yvette

Informations pratiques

Balade découverte de l’histoire et du patrimoine de Villebon-sur-Yvette Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Gerard Nevers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette balade commentée invite à découvrir l’histoire locale à travers un parcours ponctué de sites emblématiques et de témoignages sur l’évolution du territoire. Les participants seront guidés tout au long de la promenade pour explorer le patrimoine historique, architectural et culturel, avant de conclure ce moment de découverte par un apéritif convivial.

Place Gerard Nevers Place Gérard Nevers 91140 Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France 01 69 93 49 00 https://www.villebon-sur-yvette.fr/ https://www.facebook.com/villebonsuryvettepageofficielle/ Hôtel de Ville Présence de parking

Circuit commenté dans Villebon-sur-Yvette

©Mairie de Villebon-sur-Yvette