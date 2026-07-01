Balade découverte des algues à Fécamp Fécamp
mercredi 15 juillet 2026 · Fécamp
Informations pratiques
Fécamp
Balade découverte des algues à Fécamp
87-89 Boulevard Albert 1er Fécamp Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-29 2026-09-01
Au départ de Fécamp, apprenez à identifier, cueillir les macro algues comestibles dans une zone protégée et préparez votre tartare d’algues.
Cette initiation pratique répondra à toutes vos questions pour intégrer ces trésors marins dans votre cuisine.
Durée 3h
Matériel prêté pour la balade ciseaux, sceau pour la cueillette, ustensile pour préparer votre tartare
Matériel fourni petit pot pour ramener votre tartare d’algues, ingrédients pour préparer votre tartare d’algues
Equipements pour votre confort et bénéficier de la meilleur expérience possible bottes ou chaussures allant dans l’eau
Niveau de difficulté Facile, adapté aux enfants à partir de 6 ans
Cette balade nécessite que l’on puisse se déplacer sur les galets et sur le platier (présence de roche, de trou et d’algues) .
Attention en bord de mer, il fait souvent plus frais que dans les villes et en fin de journée la température peut chuter à l’approche du coucher du soleil, prévoyez un petit sac à dos pour emmener un pull et un coupe vent mais prévoyez également lunettes de soleil et chapeau . .
87-89 Boulevard Albert 1er Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80
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English : Balade découverte des algues à Fécamp
L’événement Balade découverte des algues à Fécamp Fécamp a été mis à jour le 2026-07-09 par Seine-Maritime Attractivité
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