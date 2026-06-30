Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre
Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre mercredi 15 juillet 2026.
Jaligny-sur-Besbre
Balade découverte des bois de Jaligny
Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Balade découverte des bois de Jaligny organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
A discovery walk through the Jaligny Woods, organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office
L’événement Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire