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Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre

Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre mercredi 15 juillet 2026.

Ville
03220 Jaligny-sur-Besbre
Département
Allier
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Jaligny-sur-Besbre

Balade découverte des bois de Jaligny

Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Balade découverte des bois de Jaligny organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
  .

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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English :

A discovery walk through the Jaligny Woods, organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office

L’événement Balade découverte des bois de Jaligny Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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